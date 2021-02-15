Санкт-Петербург, 15 февраля, 2021, 21:19 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто высказал надежду на скорое открытие границы между его страной и Россией для туристических и частных поездок. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, который 15 февраля встретился с финским министром, посетившим Петербург.

Gov.spb.ru Александр Беглов и Пекка Хаависто

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В ходе встречи Дрозденко задал финскому гостю вопрос о сроках открытия границы.

«Есть у нас надежда, что в скором времени откроется граница и отношение между регионами вернётся в привычное русло», — приводит пресс-служба губернатора ответ Пекка Хаависто.

В настоящее время пересечь границу Финляндии с российской стороны может только ограниченная категория граждан, в нее не входят туристы и любители шопинга. Ограничительные меры действуют до 25 февраля и уже известно, что будут продлены.

В свою очередь Александр Дрозденко отметил, что сотрудничество с Финляндией продолжается, несмотря ни на что.

«Финляндия является для нас стратегическим партнёром, давним и добрым соседом. Мы рассчитываем на долговременное надежное партнерство. Надеемся, что к лету пандемия отступит и позволит удачно провести чемпионат Европы по футболу. Две игры сборной Финляндии пройдут у нас в регионе. Мы с радушием ждём финских гостей», — сказал глава Ленобласти.

Дрозденко и Хаависто обсудили реализацию инвестиционных проектов, сотрудничество в сферах дорожного хозяйства, водоснабжения и водоотведения, экологии, обращения с отходами, программы приграничного сотрудничества «Россия — Юго-Восточная Финляндия», «Северное измерение» и другие проекты.