Тегеран, 15 февраля, 2021, 21:12 — ИА Регнум. Уведомление о том, что будет изменён порядок доступа экспертов МАГАТЭ к иранским ядерным объектам, направлено из Тегерана в эту международную организацию, сообщает 15 февраля Reuters.

Флаг МАГАТЭ

Уточняется, что постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади направил в МАГАТЭ уведомление, в котором сказано о новом решении иранского Меджлиса.

В своём заявлении Абади уточнил, что акт иранского парламента будет исполнен 23 февраля. Уведомлением, отмечает иранский представитель, Тегеран ставит МАГАТЭ в известность о «переходе к новому курсу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Иран 15 февраля объявил, что прекращает доступ инспекторов МАГАТЭ к иранским ядерным объектам.

ООН в ответ призвала Иран и остальных участников ядерной сделки вернуться к выполнению своих обязательств, в том числе к обеспечению доступа МАГАТЭ на ядерные объекты Ирана.

Тегеран заявляет, что готов вернуться к сделке, но сначала это должны сделать другие её участники.