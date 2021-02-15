Москва, 15 февраля, 2021, 20:59 — ИА Регнум. Выпуск лекарственных средств и медицинских материалов в России в январе 2021 года увеличился на 74,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает 15 февраля Росстат.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аптека

По данным ведомства, за месяц в России было произведено лекарственных препаратов на общую сумму 42,7 млрд рублей, что на 84,1% больше, чем годом ранее.

Производство фармацевтических субстанций в январе выросло на 40,7% в годовом выражении, производство провитаминов, витаминов и их производных — на 90,6%, антибиотиков — на 93,7%.

Выпуск оборудования и приборов, применяемых для диагностики, облучения, реабилитации и терапии, в январе увеличился на 2,2% и в денежном выражении составил 1,1 млрд рублей.