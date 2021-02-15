Нью-Йорк, США, 15 февраля, 2021, 20:59 — ИА Регнум. Все стороны договора по ядерной программе Ирана должны выполнять соглашение, сообщил 15 февраля журналистам заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак.

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После того, как власти Ирана объявили о том, что допуск специалистов МАГАТЭ на иранские ядерные объекты планируется прекратить, Хак привёл мнение Генсека ООН Антониу Гутерреша.

Генсек ООН заявил, что все стороны ядерной сделки, или Совместного всеобъемлющего плана действий, должны придерживаться своих обязательств. Гутерреш считает СВПД «выдающимся дипломатическим достижением», от которого нельзя отказываться.

Хак «Мы хотим удостовериться, что все стороны, включая Иран, выполняют свои обязательства, и что в соответствии с этим подходом Иран продолжает в полной мере сотрудничать с МАГАТЭ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Иран поставил условия отказа от своих намерений прекратить доступ МАГАТЭ на объекты: все участники ядерной сделки должны вернуться к выполнению своих обязательств.