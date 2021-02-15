В ООН ответили на планы Ирана закрыть допуск МАГАТЭ на ядерные объекты
Нью-Йорк, США, 15 февраля, 2021, 20:59 — ИА Регнум. Все стороны договора по ядерной программе Ирана должны выполнять соглашение, сообщил 15 февраля журналистам заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак.
После того, как власти Ирана объявили о том, что допуск специалистов МАГАТЭ на иранские ядерные объекты планируется прекратить, Хак привёл мнение Генсека ООН Антониу Гутерреша.
Генсек ООН заявил, что все стороны ядерной сделки, или Совместного всеобъемлющего плана действий, должны придерживаться своих обязательств. Гутерреш считает СВПД «выдающимся дипломатическим достижением», от которого нельзя отказываться.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Иран поставил условия отказа от своих намерений прекратить доступ МАГАТЭ на объекты: все участники ядерной сделки должны вернуться к выполнению своих обязательств.