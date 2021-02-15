Улан-Батор, 15 февраля, 2021, 20:56 — ИА Регнум. До 70,1 года выросла средняя продолжительность жизни в Монголии. Об этом 15 февраля сообщает Синьхуа, ссылаясь на данные, обнародованные в отчете Национального статистического комитета страны.

Mark Fischer Лучник

Официальное ведомственное сообщение подчеркивает, что первые исследования данного показателя социальной статистики и социального самочувствия были проведены в 1992 году. С тех пор такие замеры, фиксировавшие неуклонное увеличение срока жизни, проводились несколько раз. В отчете особенно отмечается, что за это время длиной в 26 лет средняя продолжительность жизни монгольских граждан выросла на 7,4 года, что считается высоким показателем не только для Азии, но и для всего мира. В выводах документа обращается внимание, что положительным переменам способствовали проведенные в стране экономические и социальные реформы.