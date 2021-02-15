Киев, 15 февраля, 2021, 20:54 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский со своими соратниками последними действиям не только продемонстрировали, что для них главный политический оппонент — это лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук, но и подорвали свою собственную легитимность, заявил 15 февраля политический эксперт Николай Васильковский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Таким образом эксперт прокомментировал последние события в стране и заявление международной федерации журналистов и европейской федерации журналистов, которые осудили указ Владимира Зеленского о запрете на работу телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и назвали его «политически мотивированным».

«Как известно, указ Зеленского вводит в действие решение СНБО о санкциях в отношении народного депутата Тараса Козака и ряда юридических компаний — хотя закон «О санкциях» распространяется только на иностранных граждан и зарубежные юридические лица… В то же время провластные политики и эксперты, которые пытаются оправдать незаконный указ словами, будто власть «проявила силу и решительность», самолично разоблачают действия власти во главе с Зеленским», — отметил Васильковский.

Он напомнил, что согласно теории государства и права обязательный фундамент любой государственной структуры — это закон, поэтому государство имеет право проявлять силу только на законных основаниях.

«И если Зеленский и компания пытаются заставить замолчать телеканалы, которые транслируют позицию «Оппозиционной платформы» Медведчука, они не только демонстрируют, что Медведчук для них главный политический соперник, но и подрывают легитимность государственной власти. Своей собственной власти», — заявил политический обозреватель.

Поэтому, аргументировал Васильковский, на самом деле проплаченные эксперты разоблачают, что власть во главе с Зеленским «пошла по беспределу».

«Потому что право — это обязательный признак государства. Если власть действует не по закону, тогда это все что угодно — ОПГ, цыганский табор или цирк — но не государство. В лучшем случае латиноамериканская или африканская диктатура. Хотя даже диктаторы пытались придать своим действиям видимость законности — и такие диктатуры были самыми устойчивыми. В отличие от беспредельщиков, заканчивавших быстро и плохо», — предостерег он.

Эксперт считает, что когда «проплаченные эксперты» хвалят Зеленского за то, что он «проявил силу», они на самом деле делают ему «медвежью услугу», потому что подчеркивают, что власть пошла по беспределу, так как совершает беззаконие».

«В завершение получаем печальный вывод, что Зеленского и офис президента сегодня поддерживают только за деньги. Все блоги и посты написаны под копирку, все «хромают» с точки зрения смысла, потому что пишут про «силу» и стараются не упоминать, что запрет телеканалов — это беззаконие. А государство базируется и должно базироваться на законе. Интересный сеанс саморазоблачения в исполнении «зеленых» экспертов и депутатов, не правда ли?» — заключил политический обозреватель Николай Васильковский.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову начать подготовку заседания СНБО, которое должно состояться в пятницу, 19 февраля. Известно, что часть вопросов на нем будет рассмотрена в закрытом режиме.

«Угрозы национальной безопасности государства, которые должны быть устранены, требуют обязательных жестких решений в пределах, определенных Конституцией Украины и действующим законодательством. Общество должно видеть государство, которое абсолютно точно знает современные риски и умеет реагировать на них профессионально и быстро», — отмечалось в комментарии.