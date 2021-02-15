Москва, 15 февраля, 2021, 20:33 — ИА Регнум. Законопроект о введении нового наказания — уголовный проступок предполагает два новых вида наказания. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля, это следует из законопроекта, внесенного в Госдуму Верховным судом РФ.

Duma.gov.ru

Всего предлагается распространить институт уголовного проступка на 112 составов преступлений.

При этом в качестве наказания за уголовный проступок предлагается применять не только уголовный штраф, но и общественные работы (от 30 до 240 часов — не более 4 часов в день в свободное от основной работы время), а также ограниченно оплачиваемые работы (от 1 месяца до 1 года, по основному месту работу с удержанием 5% — 15% зарплаты.

Правительство РФ в целом поддержало законопроект, однако указало на необходимость доработки инициативы.