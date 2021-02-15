Рим, 15 февраля, 2021, 20:26 — ИА Регнум. Если горнолыжный сезон в Италии зимой 2020−2021 года так и не начнется, совокупные потери экономики страны составят 10−12 млрд евро, с такой оценкой выступили в понедельник, 15 февраля, в национальной бизнес-ассоциации Coldiretti.

Горнолыжник

Ранее власти страны разрешили горнолыжным курортам начать с 15 февраля работу при соблюдении санитарных ограничений, однако вечером 14 февраля ответственный за борьбу с эпидемией комитет правительства это разрешение отменил.

Власти ряда горных регионов страны выразили крайнее недовольство такими действиями правительства, прозвучали даже заявления, что курорты, несмотря на новейшее постановление, будут работать.

Новые ограничения действуют до 5 марта, фактически — до конца зимнего сезона. Помимо прямого ущерба для участников рынка, будут и другие потери, в частности, для гостиничной отрасли, констатировали в Coldiretti.