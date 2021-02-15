Москва, 15 февраля, 2021, 19:59 — ИА Регнум. Корабли ВМФ России и Ирана начали проведение военно-морских учений, сообщает 15 февраля пресс-служба Балтийского флота РФ.

Mohammad Sadegh Heydari Корабли ВМС Ирана

Маневры будут проходить в Оманском заливе и северо-западной части Индийского океана и продолжатся двое суток.

«В течение дня в районе учения российские и иранские военные моряки провели артиллерийские стрельбы по надводным мишеням. В ночное время между российскими и иранскими кораблями будут проведены тренировки по обмену световыми сигналами и по противодиверсионной обороне кораблей на незащищенном рейде», — указано в сообщении пресс-службы Балтфлота.

Кроме того, российские и иранские военные моряки отработают совместное маневрирование, освобождение захваченного пиратами торгового судна, помощь кораблям, терпящим бедствие, и тушение пожара на борту.

В маневрах участвуют корвет «Стойкий» и морской танкер «Кола» Балтийского флота, а военно-морские силы Ирана представляют ракетный фрегат «Джамаран», корвет «Нахди», ракетные катера «Фалакхан», «Гардоунех» и «Тондар», патрульный корабль «Махмуди», судно обеспечения «Назери» и судно снабжения «Лаван».

Как сообщало ИА REGNUM, корвет «Стойкий» и танкер «Кола» с 16 декабря 2020 года совершают дальний поход.

Справка ИА REGNUM: корвет «Стойкий» проекта 20 380 построен по технологии «стелс», вооружен 100-мм универсальной артустановкой, противокорабельными ракетами, ракетно-артиллерийскими комплексами ПВО и несет на борту палубный вертолет Ка-27ПЛ.