Милан, Италия, 15 февраля, 2021, 19:55 — ИА Регнум. Лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони в понедельник, 15 февраля, выдвинул своего заместителя Антонио Таяни на пост национального координатора партии.

Олаф Косинский Антонио Таяни

В этой должности Таяни должен будет руководить всей оперативной деятельностью партии на всей территории страны, а также координировать взаимодействие партии с партнерами по новой правящей коалиции.

В 2008—2014 годах Таяни занимал посты еврокомиссара по транспорту и по промышленности и предпринимательству, в 2017—2019 годах был спикером Европарламента.