Вашингтон, 15 февраля, 2021, 20:50 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден провел свою третью неделю на посту президента, посещая Пентагон, Национальные институты здравоохранения США и разрабатывая новый план по борьбе с пандемией коронавируса. На выходных президент отдохнул от тяжелой работы, играя в карты со своей внучкой во время своего первого президентского визита в Кэмп-Дэвид (Camp David), загородную резиденцию президентов США, пишет 15 февраля Associated Press.

White House Photo Office Резиденция в Кэмп-Дэвиде

На протяжении многих лет Camp David предоставляет действующим президентам США условия для того, чтобы как следует отдохнуть от Вашингтона и побыть вместе со своей семьей. Находясь в ста километрах к северо-западу от Белого дома, территория «президентской зоны отдыха» предоставляет множество способов для полноценной передышки от государственных забот.

Напомним, что в 2012 экс-президент США Барак Обама использовал Camp David для проведения саммита Большой семёрки. Мировые лидеры остановились в двенадцати небольших домиках и провели свободное время на природе.

В свое время экс-президент Дональд Трамп заявил, что не собирается приглашать никакие иностранные делегации в Camp David, пошутив: «Знаете как долго вы будете наслаждаться этим местом? Где-то 30 минут».