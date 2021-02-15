Брюссель, 15 февраля, 2021, 18:55 — ИА Регнум. Военный блок НАТО готов привести в действие систему беспилотного наблюдения за южными и восточными границами альянса, заявил 15 февраля на брифинге генсек организации Йенс Столтенберг.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Йенс Столтенберг

По его словам, для этого Североатлантический альянс готов задействовать «флот разведывательных беспилотников».

Столтенберг заявил, что такой беспилотный флот важен для «обеспечения возможности вести наблюдение» и способности отвечать на потенциальные угрозы.

Он уточнил, что дроны смогут проводить 30-часовые наблюдательные полёты над всем воздушным пространством НАТО, предоставляя «полноценную картину».

Кроме того, такие беспилотники смогут обнаруживать «самодельные взрывные устройства».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на брифинге Столтенберг заявил, что намерен предложит главам военных ведомств стран — членов альянса увеличить финансирование.