Москва, , 11:51 — REGNUM Сегодня, 23 февраля, в России активно празднуют День защитника Отечества. В честь этого события издательство Hobby World подготовило подборку настольных игр, которыми мужчины смогут украсить свою коллекцию.

«Берсерк. Герои. Дуэльный набор «Заклятые друзья» — коллекционная карточная игра на двоих, в которой различные персонажи пытаются победить соперника в честной дуэли. Для этого нужно будет выкладывать на стол существ, использовать заклинания и применять карты поддержки.

«Погоня за «Авророй» — суровое приключение, в котором игрокам нужно будет спастись из ледяной постапокалиптической тундры на ледоколе. Правда, сначала до него нужно будет добраться: при помощи грузовика, небольшого набора припасов и поддержки других выживших.

«Зона: Тайны Чернобыля» — атмосферная игра про отчаянных мародёров, которые занимаются поиском драгоценных артефактов в Чернобыльской зоне отчуждения. На пути к главному сокровищу героев будут ждать секретные бункеры, опасные мутанты и смертоносные аномалии.

«BattleTech. Настольная игра» — игра про ожесточённые баталии огромных человекоподобных роботов. В каждой схватке «один на один» игроки будут выставлять на поле целые отряды боевых механизмов, используя их уникальные особенности.

«Настольная игра Fallout» — игра о вооружённых конфликтах на просторах радиоактивных пустошей. Игрокам нужно будет выбрать одну из сторон этого противостояния и привести её к победе, выполняя различные задания.

«Звёздные Войны: Легион» — масштабная военная стратегия по мотивам известной киносаги. В ней игроки станут военачальниками, управляющими целыми армиями различных боевых единиц.

«Pathfinder. Карточная игра. Базовый набор» — приключенческая игра в необычном фэнтези-мире, полном различных опасностей. В ней игроки смогут выбрать себе уникального персонажа, выполнять опасные задания, сражаться с могущественными злодеями и получать за это достойную награду.

«Звёздные империи. Подарочное издание» — игра, в которой нужно будет собрать колоду из звёздных кораблей и комических станций. При помощи имеющихся карт игроки будут сражаться друг с другом в масштабных планетарных баталиях и расширять своё влияние.

Напомним, Hobby World — это крупнейшее российское издательство, занимающееся выпуском настольных развлечений. Оно было основано в 2001 году.

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