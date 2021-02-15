Москва, 15 февраля, 2021, 18:33 — ИА Регнум. Правительство России проанализирует эффективность российских вакцин от COVID-19 против новых штаммов коронавируса. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 13 января.

Mil.ru Вакцинация против коронавируса

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«Обеспечить осуществление анализа и оценки эффективности отечественных вакцин для профилактики коронавирусной инфекции в отношении новых штаммов вируса, вызывающего данную инфекцию», — приводит текст поручения пресс-служба Кремля.

Отмечается, что при необходимости должны быть назначены дополнительные исследования российских вакцин и внесены изменения в их регистрационные досье.

Кроме этого, глава государства поручил обеспечить расширение научно-практических исследований, направленных на расшифровку (секвенирование) геномов циркулирующих в России и мире возбудителей инфекционных заболеваний, а также финансирование указанных исследований.

Доклад о проделанной работе правительство должно представить до 15 марта 2021 года, далее отчёты должны будут предоставляться один раз в полгода. Ответственным за исполнение поручений назначен премьер-министр Михаил Мишустин.