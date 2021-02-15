Мурманск, 15 февраля, 2021, 18:31 — ИА Регнум. В Мурманской области прививку от COVID-19 сделали более 14 тысяч человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Gov-murman.ru Вакцинация от коронавируса

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«В настоящее время привито более 14 тысяч человек. В приоритете, безусловно, граждане в возрасте 65 лет и более, лица, страдающие хроническими неинфекционными заболеваниями», — цитирует штаб главу областного минздрава Дмитрий Панычев.

По данным штаба, в регионе открыты 23 прививочных пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Мурманской области выявили 144 носителя коронавируса.