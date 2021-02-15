Москва, 15 февраля, 2021, 18:27 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский чувствует сопричастность к продаже скульптуры «Алёнка», но предлагает поставить ее рядом со своей скульптурой, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.

Кирилл Загурский ИА Красная Весна Владимир Жириновский

«Я чувствую сопричастность к тому, что Алёнку продали за такие большие деньги. В том числе усилиями ЛДПР о ней узнала вся страна», — отметил Жириновский.

Он считает, что победители торгов должны установить скульптуру во дворе Института мировых цивилизаций.

«Жаль, если Алёнка в итоге затеряется в каком-нибудь ангаре, в частной коллекции. Поэтому предлагаем владельцу разместить скульптуру во дворе Института мировых цивилизаций по соседству с моей скульптурой, которая вот уже несколько лет стоит там одиноко», — сказал парламентарий.

«Алёнка ведь тоже одинока, в родном Нововоронеже её все отвергли. А я бы в такую девушку мог влюбиться, так что наши скульптуры рядом друг с другом смотрелись бы очень гармонично», — рассуждает он.

В целом, полагает Жириновский, Алёнка, чья слава началась с изгнания из Нововоронежа, могла бы стать одним из символов Москвы, которая её приютила.

Всего в аукционе по продаже скульптуры участвовали четыре претендента. Скульптура продана 2,6 млн рублей.