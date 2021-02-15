Брюссель, 15 февраля, 2021, 18:21 — ИА Регнум. Страны НАТО обещали нарастить к 2024 году свои расходы на оборону таким образом, чтобы они достигли двух процентов ВВП. Руководство альянса ожидает, что это обещание будет выполнено.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Йенс Столтенберг

Об этом сообщил 15 февраля журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг, комментируя открывающуюся через два дня встречу министров обороны страны НАТО.

Столтенберг «Ожидаю, что все страны НАТО выполнят то, о чём мы договорились в 2014 году, — увеличить уровень оборонных расходов и достичь уровня военных бюджетов в 2% ВВП».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Столтенберг намерен добиваться от стран НАТО большего финансирования, чтобы усилить активность «на восточном фланге», то есть у российских границ.