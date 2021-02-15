Почти три тысячи пожаров случилось в Калужской области в 2020 году – МЧС
Калуга, 15 февраля, 2021, 18:10 — ИА Регнум. 2852 пожара было зарегистрировано в Калужской области в 2020 году. По сравнению с 2019 годом общее количество пожаров сократилось на 19% (— 661). На объектах социальной сферы региона произошло четыре пожара, сообщает 15 февраля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на начальника Главного управления МЧС России по Калужской области Владислава Блеснова.
В 2020 году осуществлено более 600 выездов на тушение палов сухой травы на площади более 1200 Га. Их причиной послужило большое количество заброшенных и необрабатываемых земель, а также недостаточная работа глав сельских поселений с населением по профилактике несанкционированных палов. Благодаря своевременному обнаружению возгораний системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения, гибели людей в 2020 году не допущено. На сегодняшний день все учреждения образования, здравоохранения и социальной защиты населения оборудованы данными системами.
На 2021 год в Калужской области запланирована проверка соблюдения требований пожарной безопасности на территории 127 органов местного самоуправления.