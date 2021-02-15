Калуга, 15 февраля, 2021, 18:10 — ИА Регнум. 2852 пожара было зарегистрировано в Калужской области в 2020 году. По сравнению с 2019 годом общее количество пожаров сократилось на 19% (— 661). На объектах социальной сферы региона произошло четыре пожара, сообщает 15 февраля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на начальника Главного управления МЧС России по Калужской области Владислава Блеснова.

40.mchs.gov.ru Тушение пожара. Калужская область

В 2020 году осуществлено более 600 выездов на тушение палов сухой травы на площади более 1200 Га. Их причиной послужило большое количество заброшенных и необрабатываемых земель, а также недостаточная работа глав сельских поселений с населением по профилактике несанкционированных палов. Благодаря своевременному обнаружению возгораний системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения, гибели людей в 2020 году не допущено. На сегодняшний день все учреждения образования, здравоохранения и социальной защиты населения оборудованы данными системами.

«В числе проблем, требующих решения на муниципальном уровне, — отсутствие поддержки общественных объединений пожарной охраны, а также техники для доставки емкостей для тушения пожаров. Кроме того, остаются нерешенными вопросы, касающиеся создания специальных площадок и условий для подъезда пожарной техники к зданиям многоэтажной жилой застройки Калуги и Обнинска», — сказал Владислав Блеснов.

На 2021 год в Калужской области запланирована проверка соблюдения требований пожарной безопасности на территории 127 органов местного самоуправления.