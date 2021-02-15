Сыктывкар, 15 февраля, 2021, 17:51 — ИА Регнум. В поселке Краснозатонский под Сыктывкаром выявлен очаг африканской чумы свиней. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Свинья

«Ситуацию взяла под контроль республиканская ветеринарная служба. В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия по недопущению и локализации очага болезни. Ветеринарная служба просит воздержаться граждан от покупки, перемещения и убоя свиней до снятия ограничительных мероприятий», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии была уничтожена крупная партия паштета, в котором был выявлен вирус африканской чумы свиней.