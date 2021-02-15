Санкт-Петербург, 15 февраля, 2021, 18:02 — ИА Регнум. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя генерального директора ПАО «Ленэнерго» Алексея Горячева и заместителя генерального директора ООО «НТ-Ком Инжиниринг» Евгения Осипова. Это второе уголовное дело Горячева связанное с крупным мошенничеством.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

Как сообщили 15 февраля в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга, по версии следствия, Горячев и Осипов не позднее 28 сентября 2015 года, действуя в сговоре, из корыстных побуждений организовали изготовление от имени ООО «Топфлор Северо-Запад», а в дальнейшем — утверждение в АО «СПб электрические сети» проектно-сметной документации для объектов капитального строительства «ПС 110 кВ «Намыв-2» с КЛ 110 кВ» и «ПС 110 кВ «Петровская» с КЛ 110 кВ с завышенной стоимостью силового кабеля на сумму не менее 167 207 322 рублей.

В результате чего в 2016 году денежные средства по договору подряда на сумму 1,477 млрд рублей были перечислены со счета АО на счет ООО «Меридиан», в том числе не менее 167 207 322 рублей — по умышленно завышенной стоимости силового кабеля, которыми соучастники распорядились по своему усмотрению.

«Горячеву мера избрана по 10.04.2021 . Он просил более мягкую. Осипову мера избрана по 11.04.2021 . Он просил домашний арест или подписку», — уточнили в ОПС.

Отметим, это не первое уголовное дело возбужденное в отношении Горячева. Так, в мае 2020 года он был помещен в СИЗО по обвинению в мошенничестве, но уже с другой компанией.

По версии следствия, не позднее 17 апреля 2014 года Горячев, являясь тогда генеральным директором ООО «Меридиан», вместе с главой ООО «ГлавЭнергоМонтаж» и другими сообщниками, в том числе из руководства «Ленэнерго», «Меридиана», «ЭдвансСтроя» и «ГлавЭнергоМонтажа», утвердили проектную смету с завышенной стоимостью силового кабеля на сумму более 131 млн рублей. Следствие полагает, что фигуранты пытались похитить бюджетные средства при строительстве в Петербурге кабельной линии 110 кВ «Крестовская — Василеостровская».

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Добавим, что 41-летний Алексей Горячев пришел на работу в «Ленэнерго» в январе 2018 года с должности советника генерального директора компании. С февраля 2019 года он занимал должность заместителя генерального директора по капитальному строительству.