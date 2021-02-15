Мурманск, 15 февраля, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Мурманская область испытывает дефицит кадров в строительстве, здравоохранении и ряде других сфер. Об этом на открытии VI регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) заявил глава регионального министерства труда и социального развития Сергей Мякишев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач в машине скорой помощи

«Большая потребность в трудовых ресурсах отмечается в строительстве, на обрабатывающих производствах, в здравоохранении и образовании, оптовой и розничной торговле, в организациях по транспортировке и хранению, а также в области культуры и спорта. Стабильна потребность в кадрах в сфере гостинично-ресторанного бизнеса, что обусловлено развитием туризма в Мурманской области», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, к началу 2021 года в Мурманской области безработными были признаны более 10 тысяч человек.