Калининград, 15 февраля, 2021, 17:21 — ИА Регнум. Истребители Су-27 морской авиации Балтийского флота (БФ) проведут серию тренировок по по уничтожению стратегических бомбардировщиков вероятного противника и выпущенных ими крылатых ракет, сообщает 15 февраля пресс-служба Балтфлота.

Иван Шилов ИА REGNUM Су-27

Тренировки летчиков будут проводиться в небе над Калининградской областью. В ходе них запланированы реальные стрельбы ракетами «воздух-воздух» по воздушным мишеням.

«В Калининградской области началось летно-тактическое учение с истребительным авиационным полком морской авиации Балтийского флота. В нем принимают участие экипажи истребителей Су-27. Истребители выполнят задачи по перехвату условных самолетов-нарушителей границ Калининградской области, а также произведут ракетные пуски по целям, имитирующим крылатые ракеты и стратегические бомбардировщики условного противника», — указано в сообщении пресс-службы.

Напомним, в феврале 2021 года Пентагон планирует перебросить на авиабазу Орланд в Норвегии сверхзвуковые стратегические бомбардировщики B-1B Lancer, способные нести на борту крылатые ракеты, в том числе с ядерными боеголовками.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года над Балтикой американские стратегические бомбардировщики В-52Н отрабатывали пуски крылатых ракет по Калининградской области России.