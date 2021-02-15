Санкт-Петербург, 15 февраля, 2021, 17:27 — ИА Регнум. В Петербурге в 8% обследованных чиновниками заведений торговли, общественного питания и сферы услуг нарушаются противоэпидемические правила. Об этом 15 февраля сообщили в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Антисептик на входе в магазин Петербурга

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За минувшую неделю сотрудники городского комитета по контролю за имуществом проверили, как правила соблюдают в Красносельском, Курортном, Фрунзенском, Невском, Приморском, Красногвардейском, Петроградском, Василеостровском, Калининском, Кировском, Выборгском и Центральном районах.

Всего они проверили 379 заведений. В итоге в 30 из них обнаружились нарушения, в связи с чем возбуждены административные производства.

«В большинстве случаев нарушения, выявленные в ходе рейдов, связаны с отсутствием средств индивидуальной защиты у работников; разметки на полу в целях соблюдения дистанции; QR-кода», — пояснили в Смольном.

Кроме того, в ТРЦ на Приморском проспекте продолжил работать картинг, хотя это запрещено правилами, а в кафе на проспекте Просвещения курили кальян.

«Важно отметить, что несмотря на выявленные нарушения, значительная часть владельцев проверяемых объектов добросовестно и ответственно относятся к временно установленным ограничениям», — добавили в городской администрации.