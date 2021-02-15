Москва, 15 февраля, 2021, 17:21 — ИА Регнум. Законопроект об отнесении преступлений небольшой и средней тяжести к категории уголовных проступков внес в Госдуму Верховный суд, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.

Tangs-hk.com Фемида

Ввиду необходимости защиты представителей предпринимательского сообщества от необоснованной уголовной репрессии предлагается распространить понятие уголовного проступка на преступления небольшой тяжести против собственности и отдельные преступления небольшой и средней тяжести в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, не связанные с применением насилия либо с угрозой его применения, а равно с противоправной деятельностью организованных групп либо с причинением особо крупного ущерба или иных тяжких последствий.

Уголовным проступком предлагается считать в том числе семь составов преступлений небольшой тяжести, посягающих на собственность, включая кражу и мошенничество без квалифицирующих признаков, предусмотренные соответственно частью 1 статьи 158 и частью 1 статьи 159 УК РФ.

Уголовным проступком не будут признаваться деяния, за совершение которых предусмотрена уголовная ответственность, в том случае, если лицо было подвергнуто административному наказанию за ранее совершенные аналогичные действия (составы с административной преюдицией).

Кроме того, к категории уголовных проступков предлагается не относить умышленное причинение легкого вреда здоровью (часть 1 статьи 115 УК РФ), преступления против военной службы (глава 33 УК РФ) и деяния, необходимость криминализации которых обосновывалась особой значимостью уголовно-правовой охраны соответствующих общественных отношений, например при установлении уголовной ответственности за злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд (часть 1 статьи 200.4 УК РФ), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (часть 1 статьи 207 УК РФ). Из числа уголовных проступков также исключаются налоговые и иные преступления в сфере экономической деятельности, если статьи Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации об ответственности за их совершение уже содержат примечания, согласно которым лицо, совершившее соответствующее деяние, подлежит освобождению от уголовной ответственности при условии возмещения причиненного ущерба.

С учетом приведенных критериев законопроектом предлагается отнести к категории уголовного проступка 112 составов преступлений, включая 53 состава преступлений в сфере экономики, ответственность за которые предусмотрена статьями раздела VIII Уголовного кодекса Российской Федерации (главы 21, 22 и 23).

Соответствующие деяния признаются уголовным проступком при условии, что они совершены лицом впервые, то есть если на момент его совершения лицо не имело неснятую или непогашенную судимость и не освобождалось от уголовной ответственности за уголовный проступок в течение одного года, предшествовавшего дню совершения этого преступления.

Одновременно законопроектом предлагается внести изменения в часть 2 статьи 761 УК РФ, предусматривающие основания освобождения от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба, для устранения конкуренции с проектной статьей 762 УК РФ.