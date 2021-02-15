Ростов, Ярославская область, 15 февраля, 2021, 17:15 — ИА Регнум. В городе Ростов Ярославской области заморожена одна из магистралей, подающая тепло в жилые дома. Власти называют четыре многоквартирных дома, по-прежнему оставшихся без отопления. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на правительства региона.

Yarnews.net Место прорыва

Как ранее сообщало ИА REGNUM из-за аварии на котельной отопление было отключено у 3 тысяч жителей Ростова Великого. На данный момент подача теплоносителя восстановлена не везде.

«Для ликвидации порыва у дома на Спартаковской, 105, потребуется три часа. Здесь работает бригада МУП «Расчетный центр». Завершение работ планируется к 18.00. На 111-й, 113-й, 115-й дома временно подается тепло, чтобы выявить конкретные места утечки. На поиск отводится 2 часа. Магистраль у дома №148 заморожена — потребуется замена труб, метраж пока устанавливают. Здесь работает бригада Южного водоканала», — сообщили в региональном правительстве.

Yarnews.net В квартире 10 градусов тепла

Для отогрева участков пострадавшей теплотрассы в райцентр направлены две дизельные тепловые пушки. Саму проблему с сетями в городе областные власти назвали многолетней.

«Проблема с теплосетями здесь не решалась десятилетиями. В прошлом году, планируя работы на текущий год, мы предусмотрели частичный ремонт ветхих магистралей. Это будет сделано за счет инвестпрограммы АО «МКЭ», которая управляет сетями. Планируется заменить порядка километра сети по улице Спартаковской», — заявил заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Неженец.

В правительстве пообещали провести перерасчет коммунальных услуг для жителей пострадавших домов. Губернатор Дмитрий Миронов пока комментирует ситуацию в Ростове через свои социальные сети, при этом в правительстве сообщают, что глава региона получает ежечасные доклады о коммунальном ЧП.