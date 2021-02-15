Сотни миллиардов: Новак назвал сумму, необходимую для газификации РФ
Москва, 15 февраля, 2021, 17:15 — ИА Регнум. Ещё 500−600 млрд рублей необходимы для реализации в России программы газификации на десять лет, сообщил 15 февраля вице-премьер РФ Александр Новак.
На совещании «О газификации регионов и подключении граждан к газораспределительным сетям» российский вице-премьер со ссылкой на Газпром заявил, что в общей сложности требуется два триллиона рублей на реализацию указанной программы.
Большая часть денег — примерно 1,1 трлн рублей — поступит от Газпрома, если у компании «на пятилетку выйдет на 526 млрд рублей».
Ещё одним источником являются регионы, в которых вводится специальная надбавка — до 35% от тарифа для газораспределительных организаций. Это даст ещё 100 млрд рублей.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июня прошлого года российский президент Владимир Путин поручил в течение десяти лет завершить газификацию в стране.