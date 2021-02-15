Москва, 15 февраля, 2021, 17:15 — ИА Регнум. Ещё 500−600 млрд рублей необходимы для реализации в России программы газификации на десять лет, сообщил 15 февраля вице-премьер РФ Александр Новак.

Яков Калиниченко. Думы у печки. 1897

На совещании «О газификации регионов и подключении граждан к газораспределительным сетям» российский вице-премьер со ссылкой на Газпром заявил, что в общей сложности требуется два триллиона рублей на реализацию указанной программы.

Большая часть денег — примерно 1,1 трлн рублей — поступит от Газпрома, если у компании «на пятилетку выйдет на 526 млрд рублей».

Ещё одним источником являются регионы, в которых вводится специальная надбавка — до 35% от тарифа для газораспределительных организаций. Это даст ещё 100 млрд рублей.

Новак «Ещё если на 100−200 млрд рублей будет оптимизация затрат за счёт введения механизма единого регионального оператора, то не хватает, по сути, на десять лет порядка 500−600 млрд рублей. Речь идёт о 50−60 млрд рублей в год».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июня прошлого года российский президент Владимир Путин поручил в течение десяти лет завершить газификацию в стране.