Санкт-Петербург, 15 февраля, 2021, 17:14 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге индекс промышленного производства (ИПП) по итогам января 2021 года составил 104,0% к уровню января 2020 года. Об этом сообщает Петростат.

Дарья Драй ИА REGNUM Конвейер петербургского автозавода Hyundai

Поскольку в январе прошлого года пандемия коронавируса и связанные с ней ограничительные меры еще не начались, зафиксированный 4%-ный рост можно оценивать как показатель реального развития городской промышленности.

По данным комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, в январе текущего года заметно выросли объемы выпуска изделий в высокотехнологичных отраслях промышленности.

Так, в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий ИПП в январе 2021 года составил 116,6% к уровню января 2020 года; в производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях — 110,7%; в производстве химических веществ и химических продуктов — 106,9%, в производстве машин и оборудования — 100,8%.

«Среди других отраслей обрабатывающего комплекса положительная динамика наблюдается в производстве напитков (ИПП — 116,0%), в производстве текстильных изделий (ИПП — 115,8%), в производстве мебели (ИПП — 112,7%), в полиграфической деятельности (ИПП — 110,5%), в производстве одежды (ИПП — 108,8%), в производстве прочей неметаллической минеральной продукции (ИПП — 106,4%)», — сообщили в Смольном.

Напомним, индекс промышленного производства в Санкт-Петербурге по итогам кризисного 2020 года составил 98,2% к уровню 2019 года, снизившись на 1,8%.

Добавим, что на 2021 год в Петербурге запланировано открытие ряда новых производств.