Калуга, 15 февраля, 2021, 17:19 — ИА Регнум. В диспансеризации более 185 тысяч жителей Калужской области в 2021 году принимает участие 21 медицинская организация, сообщает 15 февраля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра здравоохранения региона Алана Цкаева.

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По состоянию на 10 февраля 2021 года, диспансеризацию уже прошли 5 тыс. 796 человек (3,13% от плана). Лидируют Людиновский, Боровский районы, а также Калуга и Обнинск. К диспансеризации привлечены девять передвижных флюорографических установок, передвижная маммографическая установка, 43 выездных врачебных бригады. В сельской местности и отдаленных районах эта работа осуществляется выездными врачебными бригадами. Совместно с министерством труда и социальной защиты населения области утверждён порядок доставки в медицинские организации региона лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности.

Диспансеризация проводится в два этапа. Первый — скрининговое обследование граждан с целью выявления факторов риска хронических неинфекционных заболеваний и определение показаний для дополнительного обследования. Второй этап (в случае необходимости) включает дополнительные обследования граждан в целях уточнения заболевания.

«Диспансеризация направлена на профилактику хронических неинфекционных заболеваний, включая формирование здорового образа жизни и проведение всеобщей диспансеризации населения, является одним из приоритетных направлений деятельности в сфере здравоохранения», — сказал Алан Цкаев.