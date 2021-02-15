Москва,
15 февраля 2021, 16:50 — REGNUM В прошедшее воскресенье Москву настигли сильные морозы и снежные завалы. Несмотря на это, некоторые горожане решились посетить Московский зоопарк, который уже открыт для посетителей после карантина. Ограничительные меры всё ещё в силе — билет в зоопарк можно приобрести только онлайн.
Песец
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Водоплавающие птицы
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Водоплавающие птицы
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московский зоопарк
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
В связи с морозами многие животные переведены в крытые помещения, но и в открытых вольерах есть на кого посмотреть. В Московском зоопарке можно встретить огромное количество водоплавающих птиц, зимующих в Москве. Если в водоемах города красные гуси почти не встречаются, то на прудах Московского зоопарка они образуют пёстрое поле. А среди них — лебеди и другие редкие для северных широт птицы.
Водоплавающие птицы
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Водоплавающие птицы
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Андский кондор
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московский зоопарк
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Животных, устойчивых к морозам, не так много, однако это позволяет получше их разглядеть. Например, заметить, какие у волков и туров неповторимые повадки и характеры. Морские котики во время кормления устраивают настоящее цирковое представление на берегу.
Кормление морских котиков
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Кормление морских котиков
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Кормление морских котиков
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Двугорбые верблюды
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Панда
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Панда
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Степной кот
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Евразийская рысь
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Евразийская рысь
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Европейский волк
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Полярный волк
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Пони
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Росомаха
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Страус
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Кустарниковая собака
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Домашний як
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Также с улицы можно подсмотреть за животными в стеклянных павильонах, например за ленивцами и фламинго, обживающими свои искусственные тропики.
Фламинго в павильоне
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Папуанский пингвин
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Папуанский пингвин
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Папуанский пингвин
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
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