Костромской губернатор предложил ввести единую форму для школьников
Кострома, 15 февраля, 2021, 17:21 — ИА Регнум. Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил «проработать вопрос» введения единой школьной формы на территории всего региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор областного департамента образования и науки Илья Морозов.
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В ближайшее время департамент займётся изучением общественного мнения по этому вопросу, форма исследования ещё не определена.
Губернатор предложил, чтобы пошивом формы занимались местные швейные предприятия и поручил просчитать их производственные возможности.
Справка: в общеобразовательных школах Костромской области получают знания 74 тысячи детей. Требования к форме и внешнему виду учеников образовательные учреждения определяют сами.