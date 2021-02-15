Кострома, 15 февраля, 2021, 17:21 — ИА Регнум. Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил «проработать вопрос» введения единой школьной формы на территории всего региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор областного департамента образования и науки Илья Морозов.

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В ближайшее время департамент займётся изучением общественного мнения по этому вопросу, форма исследования ещё не определена.

Губернатор предложил, чтобы пошивом формы занимались местные швейные предприятия и поручил просчитать их производственные возможности.