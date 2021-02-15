Санкт-Петербург, 15 февраля, 2021, 16:56 — ИА Регнум. Медицинские лаборатории Петербурга сумели увеличить свою выручку на 23% за счет вакцинации от коронавируса. Об этом сообщают аналитики банка ВТБ.

Дарья Драй ИА REGNUM Кабинет вакцинации

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Они подсчитали выручку лабораторий за первые три недели массовой вакцинации, которая составила 24,5 млн рублей, что на 23% больше, чем в конце 2020 года.

С 18 января горожане совершили 10 тыс. транзакций в лабораториях, что на 22%, чем за три недели ранее. Средний чек составил 2,6 тыс. рублей.

Добавим, к концу 2020 года выручка лабораторий и так возросла на 20% благодаря пандемии, составив в Петербурге 393 млн рублей. Количество транзакций увеличилось до 138 тыс.

В целом по стране выручка медицинских лабораторий после начала вакцинации составила 170 млн рублей, а за 2020 год — 2,4 млрд рублей.