Калуга, 15 февраля, 2021, 16:55 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 139 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 15 февраля. Днём ранее, 14 февраля, в регионе был зарегистрирован 141 случай.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 28 тыс. 190 человек, 2065 человек находится на лечении, 25 тыс. 885 человек выздоровели, 240 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (412), в Обнинске (192), Боровском (115) и Козельском (111) районах.