Санкт-Петербург, 15 февраля, 2021, 16:41 — ИА Регнум. Петербуржцы, проживавшие в годы вражеской блокады не в самом Ленинграде, а внутри блокадного кольца на территории Ленинградской области, смогут получить социальные выплаты от Северной столицы. Соответствующие изменения будут внесены в Социальный кодекс Санкт-Петербурга, сообщили 15 февраля в пресс-службе Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Сведения о Дороге жизни

Напомним, что в блокадном кольце с 8 сентября 1941 года и до снятия блокады в январе 1944 года оказалась не только тогдашняя территория Ленинграда, но и небольшая часть территории Ленинградской области — от восточной окраины города до западного берега Ладожского озера. Именно в этом «коридоре», также оказавшемся в блокаде, под обстрелами и бомбёжками, была проложена начальная, сухопутная часть знаменитой Дороги жизни, по которой из Ленинграда вывозили людей и с помощью которой в осажденный город доставляли продовольствие и другие грузы.

Сегодня границы города и области по сравнению с годами Великой Отечественной войны сильно изменились — многие бывшие областные территории вошли в состав Петербурга, но их жители времён блокады не имели права на социальную поддержку от города. Теперь ситуация изменится.

Принадлежность конкретного населенного пункта в конкретный временной период к территории, входившей в блокадное кольцо, будет устанавливаться на основании архивных документов.

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«В Петербурге разработана комплексная система мер поддержки ветеранов и блокадников. Но жители пригородных поселков и деревень, оказавшиеся внутри блокадного кольца, тоже защищали наш город, страдали от голода и холода. Нужно предусмотреть социальные выплаты и для них», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Поправками в Социальный кодекс ветеранам предусматривается ежемесячная денежная выплата и доплата к пенсии по инвалидности. Также им будет предоставлено право на льготный проезд в общественном транспорте и право на оздоровительный отдых за счет городского бюджета.

Отметим, что эти меры поддержки аналогичны тем, которые по поручению губернатора были введены в 2020 году для тех, кто родился или проживал в блокадном Ленинграде с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, независимо от количества дней. Сегодня такие льготы предоставляются 2066 петербуржцам.

Как уточнили в Смольном, дополнительные меры социальной поддержки будут предоставляться за счет городского бюджета. На эти цели в 2021 году выделено 134 млн рублей. В ближайшее время проект соответствующего закона будет направлен в Законодательное собрание Санкт-Петербурга.