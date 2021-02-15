Ростов-на-Дону, 15 февраля, 2021, 16:23 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону отремонтировали мемориал «Прерванный полёт», установленный в Первомайском районе в память о жертвах пассажирского рейса авиакомпании FlyDubai. Об этом сообщает Центр управления регионом Ростовской области 15 февраля.

Rostov-gorod.ru Мемориал «Прерванный полёт»

О плохом состоянии памятника властям стало известно от журналистов. В настоящее время осыпавшиеся элементы мемориала заменили, освещение на прилегающей территории привели в порядок.

ИА REGNUM напоминает, что авиакатастрофа произошла 19 марта 2016 года. В аэропорту Ростова-на-Дону потерпел крушение борт авиакомпании FlyDubai. Погибли 62 человека. У здания воздушной гавани был открыт мемориал «Прерванный полёт», на котором высечены имена жертв авиакатастрофы.