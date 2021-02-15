Москва, 15 февраля, 2021, 16:17 — ИА Регнум. Законопроект об отмене административного наказания за организацию «прогулок граждан» внес в Госдуму депутат от «Единой России» Андрей Барышев, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.

Дарья Драй ИА REGNUM Толпа людей перед открытием станции метро

Он обратил внимание на то, что любое скопление граждан, не попадающее под мероприятие, регламентированное законом о митингах, может быть квалифицировано как нарушение и будет основанием для привлечения к административной ответственности.

«Данное обстоятельство вводит в заблуждение общество на предмет возможно допустимого поведения в общественных местах, тем самым ограничивая свободу человека», — указал Барышев.

Сейчас закон определяет следующие виды публичных мероприятий: собрание; митинг; демонстрация; шествие; пикетирование. При этом понятия «массовое присутствие граждан», «группа граждан», используемые при определении указанных выше мероприятий, не раскрыты в количественном выражении, указал парламентарий.