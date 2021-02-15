Красногорск, 15 февраля, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Сильные снегопады и заморозки не причинили существенного вреда посевам озимых культур в Подмосковье. Об этом 15 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Последствия снегопада в Москве

По оценке исполняющего обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергея Воскресенского, выпавшие в регионе осадки положительно влияют на условия перезимовки озимых. Кроме того, снежный покров является источником весенней влаги.

«Также снег позволяет культурам лучше развить корневую систему, перенести сильные морозы, так как защищает почву от глубокого промерзания», — сказал Воскресенский.