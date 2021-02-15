Москва, 15 февраля, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Сегодня, 15 февраля, на нефтяном рынке продолжается начавшееся 12 февраля вечером ралли, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Галина Брусницына ИА Красная Весна Нефтяная платформа

«Ко второй половине дня цена Brent выросла на 1,01%, до $62,80 за баррель, а цена WTI — на 1,53%, до $60,40 за баррель.

Цена Brent сегодня даже тестировала уровень в $63 за баррель, но на этом уровне началась фиксация прибыли. Но буквально в 15:00 котировки нефти легко преодолели этот уровень и достигли $63,37.

Возможно, что это ралли спекулятивное и вызвано необычайно холодной погодой в США и Европе. По цене Brent сформировался новый коридор в $62−64 за баррель.

Сегодня ожидаются колебания цены на нефть марки Brent в рамках $62−63,50 за баррель», — полагает эксперт.

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