Санкт-Петербург, 15 февраля, 2021, 15:45 — ИА Регнум. То, что белорусский народ в такое непростое для республики время, в кризисный период созвал Всебелорусское народное собрание заслуживает позитивной оценки. Об этом сегодня, 15 февраля, насовместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министр иностранных дел Сергей Лавров

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Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что происходящее в Белоруссии — это внутреннее дело страны. Он напомнил, что Всебелорусское народное собрание было создано в развитие инициативы президента Александра Лукашенко о проведении конституционной реформы.

«Сам факт, что создана площадка для широкого диалога с участием различных политических сил в непростое для белорусского народа время, по-моему, заслуживает позитивной оценки», — добавил российский министр.

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Лавров отметил, что теперь важно посмотреть, как процесс пойдёт дальше.

Как сообщало ИА REGNUM, шестое Всебелорусское народное собрание прошло в Минске 11—12 февраля.