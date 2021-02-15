Москва, 15 февраля, 2021, 15:32 — ИА Регнум. В сети показали снимки салона нового кроссовера JAC S7, созданного для российского рынка. Размещены фотографии на портале «Китайские автомобили».

Китайские автомобили JAC S7

Салон автомобиля, судя по снимкам, отделан кожей. Автопроизводители установили в машину мультируль, цифровую «приборку», большой экран мультимедийного комплекса и электронный стояночный тормоз.

Модель JAC S7 является одной из последних новинок китайского автопроизводителя, представленных в Китае под названием X7. Внешне автомобиль выделяется габаритной шестиугольной радиаторной решёткой с вертикальными планками, узкими дневными ходовыми огнями и большими нишами под фары и воздуховоды.

В России кроссовер получит турбированный двигатель рабочим объёмом 1,5 л производительностью 150 л. с.

На российском авторынке новый кроссовер JAC S7 будет представлен в ближайшее время.

Напомним, пикап JAC T6 является одним из основных конкурентов УАЗа. В начальном исполнении китайская модель стоит чуть дешевле топовой версии ульяновского пикапа.

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