Москва, 15 февраля, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Результаты рейтинга регионов России с ранжированием их по качеству жизни в очередной раз не принесли сюрпризов. В лидерах опять оказались обе столицы и Московская область, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург

«Вслед за ними идут или регионы с широко диверсифицированной экономикой, хорошей инфраструктурой и высокими темпами социально-экономического развития (Татария, Краснодарский край, Белгородская и Ленинградская области), или регионы с высоким уровнем доходов (ХМАО).

Замыкают список традиционно дотационные регионы, характеризующиеся и низкими доходами населения, и слабо развитой инфраструктурой.

Любопытно, что рейтинг качества жизни не полностью совпадает с рейтингом востребованности жилья. Например, лидирующая по качеству жизни Москва отнюдь не всегда является пределом мечтаний для тех, кто хочет и имеет возможность сменить регион проживания.

В первую очередь, из-за дороговизны жилой недвижимости, транспортных проблем, перенаселенностью. К примеру, Санкт-Петербург, где качество жизни не намного хуже московского, может похвастаться куда более дешевым жильем, что делает его привлекательным для тех, кто выбирает этот город для себя в качестве места постоянного проживания.

А Краснодарский край характеризуется хорошими климатическими условиями, близостью черноморских курортов и еще рядом позитивных факторов. Что привело к тому, что наиболее крупные города этого региона, такие, как Краснодар или Ростов-на-Дону, росли последнее время немыслимыми темпами — количество вводимого жилья било там все рекорды, а спрос на жилую недвижимость мог посоперничать со столичным», — высказал свое мнение аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, рейтинг регионов по качеству жизни в 2020 году по-прежнему возглавляют Москва (получила 82,16 балла из 100), Санкт-Петербург (80,63) и Московская область (76,07).

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