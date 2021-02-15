Томск, 15 февраля, 2021, 15:05 — ИА Регнум. В Томской области создаётся департамент лицензирования и регионального государственного контроля. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, соответствующее постановление подписал губернатор региона Сергей Жвачкин. Он поручил усилить контроль за ценами на лекарства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аптека

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Новый департамент создан на базе комитета по лицензированию. Расширена сфера его деятельности, появились новые полномочия.

В функции нового департамента дополнительно войдет государственный контроль за ценами из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, уточнили в обладминистрации.

Начальником департамента назначен Александр Деев. Ранее он возглавлял областной комитет по лицензированию.

Жвачкин также заявил, что создание нового структурного подразделения потребует минимальных бюджетных расходов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Томскстата, за год (декабрь 2020 года к декабрю 2019 года) в Томской области средние цены на лекарства выросли на 7,2%.