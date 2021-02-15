Польша, 15 февраля, 2021, 15:04 — ИА Регнум. На западе Польши в городе Серакув четыре гражданина Грузии напали на трёх жителей Украины. Об этом сообщило Польское радио.

Адриан Ван Остаде. Драка. 1637

В сообщении отмечается, что в результате инцидента граждане Украины получили ранения, а одному из них потребовалась операция.

Полиция задержала подозреваемых. Им грозит до восьми лет тюрьмы.

Причиной конфликта предварительно названа межнациональная рознь.

Как сообщало ИА REGNUM, около 200 граждан Украины не могут покинуть Занзибар, и вынуждены ожидать самолёт в условиях антисанитарии.

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