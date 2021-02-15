Токио, 15 февраля, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Энтузиаст с ником Wolfe добавил Тифу Локхарт из игры Final Fantasy VII в популярный файтинг Tekken 7. Об этом 14 февраля сообщило издание Kotaku.

Тифа Локхарт

Геймер заменил уже существующую героиню Джози Ризаль на Тифу из Final Fantasy VII и добавил ей несколько костюмов из ремейка 2020-го года. Сообщается, что в модификацию также входят различные голосовые реплики девушки и новая боевая арена Мидгард.

Напомним, Tekken 7 — это популярная игра в жанре файтинга, разработанная японской студией Bandai Namco. Её релиз на аркадных автоматах состоялся в 2015 году (в 2017 году на PC и консолях).