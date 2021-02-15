Ново-Огарево, Московская область, 15 февраля, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Публичная отчётность компании «Роснефть» за 2020 год является крайне позитивной, несмотря на негативное влияние пандемии коронавируса. Об этом глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил 15 февраля на встрече с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин c главным исполнительным директором, председателем правления компании «Роснефть» Игорем Сечиным

«Несмотря на драматическое влияние, скажем, пандемии, Роснефть показала — пока единственная из мировых «мейджеров» — прибыль по итогам года», — подчеркнул Сечин.

Минувший год, добавил он, компания завершила с чистой прибылью в размере 147 млрд рублей, тогда как такие компании как ExxonMobil, Chevron, Shell, Total закончили год с убытками. Этот итог позволил сформировать основу для перечисления дивидендов за прошлый год в объёме 50%.

По словам Сечина, в период пандемии и в условиях сокращения добычи нефти по договорённости с ОПЕК+, в компании смогли найти решения, снизить операционные затраты и издержки и, несмотря на сокращение капитальных затрат, выйти в прибыль.

Кроме того, чистый финансовый долг уменьшен почти на $10 млрд. Минувший год — рекордный по открытию новых месторождений нефти и газа. Это в том числе два крупнейших месторождения в Карском море — имени маршала Жукова и маршала Рокоссовского ‑ и Западно-Иркинское месторождение на севере Таймыра.

Объём добычи за 2020 год составил 256,2 млн тонн нефтяного эквивалента. По жидким углеводородам отмечена положительная динамика на 1,4%, по нефти на 0,2%, по газу на 6,4%. Проходка в эксплуатационном бурении выросла на 9,1% по отношению к предыдущему году, сказал Сечин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин и Сечин встречались 25 ноября 2020 года, тогда они обсудили крупные проекты «Роснефти».

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