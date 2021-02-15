Москва, 15 февраля, 2021, 14:42 — ИА Регнум. В Москве обрушились строительные леса, сообщили 15 февраля в пресс-службе департамента транспорта столицы.

(сс) bstad Строительные леса

ЧП случилось по адресу: Лубянский проезд, дом 21, стр. 2. На место прибыли и работают оперативные службы. Данных о пострадавших пока нет.

На Лубянском проезде открыто движение по одной полосе, движение транспорта затруднено.

По данным телеграм-канала 112, во время происшествия пострадала женщина. Сейчас её везут в больницу.