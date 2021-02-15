Москва, 15 февраля, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Дело не только в росте мировых цен на продовольствие. Повышение привлекательности внешних рынков над внутренним для производителей продовольствия обусловлено целым рядом факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор, совладелец Noble Russian Finance Club Петр Бубнов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Продуктовый супермаркет

«Не стоит забывать и об ослаблении национальной валюты, которое повышает рентабельность экспорта. Кроме того, экспорт подразумевает меньшую транспортную цепочку (а значит, меньшие транспортные расходы) и меньшее число промежуточных сделок перепродажи, каждый раз включающих НДС.

Не останавливается также рост цен на топливо, которые, как известно, включаются в конечную цену других товаров. Но, кроме того, на внутреннем рынке в свете падения реальных располагаемых доходов населения растет инфляция второго рода — продажи снижаются, что увеличивает складские издержки в расчете на единицу товара.

Сами по себе меры по снижению привлекательности экспорта продовольствия, в частности, с помощью экспортных пошлин, к сожалению, могут дать только временный эффект.

Просто, с учетом таких шагов производители сократят посевные площади, что вызовет снижение предложения. И если мировые цены продолжат рост, а рубль продолжит слабеть, экспорт снова станет выгоднее поставок на внутренний рынок», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономического развития Максим Решетников заявил, что рывок российского АПК стал одной из причин роста цен на продукты питания.

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