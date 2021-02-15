Тольятти, Самарская область, 15 февраля, 2021, 14:36 — ИА Регнум. В сети обнародованы снимки нового универсала Lada Vesta SW в версии Cross. Фотографии размещены в группе AvtoVAZ News в социальной сети Вконтакте.

AvtoVAZ News Lada Vesta SW Cross

Снимки прототипа были сделаны во время дорожных испытаний.

На полученных фото машина прикрыта чёрно-белой камуфляжной плёнкой. Однако она не мешает разглядеть некоторые детали авто.

У будущей новинки весьма существенный дорожный просвет. Также автопроизводители оснастили машину накладками на колёсные арки и радиаторной решёткой с огромными сотами. Противотуманные фары получат круглую форму.

Ожидается, что премьера новой модификации Lada Vesta состоится в 2022 году.

Ранее АвтоВАЗ представил новую версию Lada Niva под названием Travel. Авто оснащено штатным шноркелем, вседорожными покрышками и обвесом из неокрашенного пластика.

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