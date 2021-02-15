Вашингтон, 15 февраля, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Из-за непривычно холодной температуры воздуха свыше 1,8 млн потребителей в американских штатах Техас, Орегон и Вирджиния остались без электричества. Об этом 15 февраля сообщает портал poweroutage. us, отслеживающий ситуацию с энергоснабжением в США.

Без электричества

По информации портала, в штате Техас тепла и света нет у 1 408 377 потребителей, при этом несколько часов назад их насчитывалось более 155,8 тыс., а в общей сложности их в штате свыше 12,3 млн.

При этом уточняется, что в Орегоне без электричества остались свыше 253 057 домов и предприятий, в штате Вирджиния — 152 707.

Вместе с тем в результате похолодания в Техасе сложилась самая серьезная ситуация и в связи с этим совет обеспечения надежности электроснабжения штата рекомендовал его жителям экономить электричество из-за того, что около половины ветряных энергетических установок перестало работать из-за обледенения.

Отметим, ранее Национальная метеорологическая служба США предупредила о резком похолодании в Техасе с 15 февраля, при котором средняя температура воздуха опустится с — 4 °C до — 26 °C, а из-за порывистого ветра по ощущениям будет еще холоднее.