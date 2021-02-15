Киев, 15 февраля, 2021, 14:18 — ИА Регнум. В 2020 году цены на сахар и яйца на Украине выросли более чем на 50%, говорится в статье, опубликованной 15 февраля изданием «Экономическая правда».

Ян Стен.Кухня бедных

В материале говорится, что за последний год цены на сахар, яйца и масло выросли на 54,7%, 52,3% и 25,6%. Еще один дорожающий товар — мука, только с ноября ее стоимость выросла на 18%, и в ближайшее время ожидается рост еще на 10%.

Динамику цен изданию пояснили в Торгово-промышленной палате Украины. Эксперты отмечают, что за последние полгода внутренние цены на пшеницу, рожь, кукурузу выросли по всем позициям с 3,7−4,7 тыс. грн до почти 9 тыс. грн за тонну — а именно на зерно приходится до 60% себестоимости одного яйца.

Аналогичная ситуация на рынке сахара, сообщает СМИ. Так, внутренние цены на сахар на 30−40% превышают мировые цены, а также при этом законтрактовать сахар украинские производители кондитерских и хлебопекарных изделий, мороженого и другие на внутреннем рынке не могут.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, потребительские цены на Украине в январе 2021 года по сравнению с декабрем выросли на 1,3%, а в годовом измерении (к январю 2020 года) выросли на 6,1%. Официальная статистика подтверждает, что больше всего в январе подорожали продукты питания: яйца — на 15,4%, овощи — на 6,5%, сахар — на 3,6%, подсолнечное масло — на 2,9%.