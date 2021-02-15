Москва, 15 февраля, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Совет Думы 15 февраля обсудит проведение «правительственных часов» по мере необходимости по предложениям фракции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам.

Duma.gov.ru «Правительственный час» в Госдуме

«Не будем проводить «правительственные часы» в обычном режиме в связи с подготовкой к отчету правительства», — заявил Володин.

Он напомнил, что отчет правительства состоится в середине апреля, в этой связи «правильно было бы заслушивать министров, исходя из темы повестки».

Кроме того, по словам Володина, правительство направило в Госдуму приоритетных 39 законопроектов, 15 из них уже приняты в первом чтении.